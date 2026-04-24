圧倒的サイズと存在感のボディ設計近頃、特に都市部では、従来のガソリン車に加えてEV（電気自動車）の存在感が高まりつつあり、移動手段に対する価値観もゆっくりと変わり始めています。こうした流れは2026年に入り、クリーンエネルギー自動車（CEV）の購入補助金制度が改定され、EVの上限額が大幅に増額されたこともあり、さらに加速すると見られ、各メーカーが新しい提案を打ち出している点にも注目が集まっています。【画