バレーボール男子の大阪ブルテオンは24日、オポジットの清水邦広（39）が今季限りで現役を引退することを発表した。引退セレモニーはチャンピオンシップ・セミファイナルの勝敗が決定する5月10日、もしくは11日の試合終了後に行われ、2025-26 OSAKA BLUTEON CLUB感謝デー5月20日でも行われる予定。【一覧】2026年度男子日本代表37人発表 石川祐希、西田有志、郄橋藍らアライン＆高校生・一ノ瀬など初選出は4人清水はチーム