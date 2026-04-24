◆ファーム・リーグ中日―巨人（２４日・ナゴヤ球場）巨人の泉圭輔投手が、ファーム・リーグの中日戦に先発する。今季は１軍で２試合に登板して、ともに無失点。８日にリリーフ投手の登録人数の関係で出場選手登録を抹消されていた。甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。打線は丸佳浩外野手、若林楽人外野手が１、２番に入り、吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で先発出場する。吉川は、ここまで２軍戦６試合に出場し、打率４割４