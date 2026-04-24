イラン情勢の影響で休業していた浜松市浜名区の入浴施設が、4月29日から営業を再開すると浜松市が発表しました。営業を再開するのは、浜松市浜名区の三ヶ日総合福祉センターにある「いのはなの湯」です。いのはなの湯ではイラン情勢の影響で、浴場のボイラーに必要な重油の入手が困難となり、3月25日から営業を休止していました。施設では当面の重油を確保できたことや、利用者から再開を望む声が多く寄せられたことを