今回紹介するのは、Threadsに投稿された次男さんのことが大好きな黒猫ちゃん。バイトから帰ってきて疲れ切っていた次男さん。その傍らにいた黒猫ちゃんが可愛すぎると話題になりました。投稿はThreadsにて、2.7万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。 【写真：バイト帰りで疲れ切っていた次男→『足元』を見ると、『黒猫』が…とっても健気な様子】 バイト帰りの次男＆なでてほしい黒猫 今回、Threadsに投稿し