フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真が２４日、東京国際フォーラムで行われた世界獣医師会大会に参加した。所属先のオリエンタルバイオの渡辺和孝代表取締役社長とトークセッションを実施。１３日には来季の休養を自信のＳＮＳで発表。公表後、初の公の場となり「新しい角度からフィギュアスケートを見て色んな発見をしたい。次に向けての準備期間としてこの１年間を大事にしたい」と来季への思いを語った