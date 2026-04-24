GORDON MILLER MOTORSは、24日までにインスタグラムを更新。受注停止していたトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』をい限定発売することを発表した。【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ2019年に発売を開始した『GMLVAN V-01』は、クラシックな丸目フェイスや、内装に天然ウッドを施工し、唯一無二の世界観でア