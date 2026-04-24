“イモトの愛車”ゴードンミラー『GMLVAN V-01』受注停止→限定販売へ トヨタ『ハイエース』をベースに“ウッド内装”が人気
GORDON MILLER MOTORSは、24日までにインスタグラムを更新。受注停止していたトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』をい限定発売することを発表した。
【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
2019年に発売を開始した『GMLVAN V-01』は、クラシックな丸目フェイスや、内装に天然ウッドを施工し、唯一無二の世界観でアウトドア好きを中心に注目を集め、人気に。タレントのイモトアヤコが購入し、YouTubeやインスタグラムで“バンライフ”を楽しむ様子を公開していることでも話題を集めた。一方で、ベース車両の確保が難しく、ここ数年は受注停止となっていた。
今回同アカウントでは、「GMLVAN V-01 限定入荷のお知らせ」と題し、「受注停止からしばらくお時間をいただいておりました「GMLVAN V-01」。再販を望む多くの声をいただきながら、ベース車両の確保が難しい状況が続いておりましたが、このたび限定入荷のご用意ができました」と報告。「確保できた車両を先着順にて販売いたします。ご検討いただいていた皆様、この機会に改めてご覧いただけますと幸いです」と呼びかけた。
【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
2019年に発売を開始した『GMLVAN V-01』は、クラシックな丸目フェイスや、内装に天然ウッドを施工し、唯一無二の世界観でアウトドア好きを中心に注目を集め、人気に。タレントのイモトアヤコが購入し、YouTubeやインスタグラムで“バンライフ”を楽しむ様子を公開していることでも話題を集めた。一方で、ベース車両の確保が難しく、ここ数年は受注停止となっていた。