宇都宮ブレックスで10年目を迎えている41歳の竹内公輔photo by Shogo Murakami連載「40代現役アスリートの矜持」前編：【バスケットボール】竹内公輔（全２回）２mを超える体躯と幅広いシュートレンジ、バスケットIQで、20年以上、第一線で活躍を続ける竹内公輔。高校時代から常に世代トップクラスの選手として男子バスケットボール界の隆盛期を支えてきた。気づけば今年で41歳だが、その存在感は常勝・宇都宮ブレックスのなかで