山口県下関市・関門道の現場23日午後9時15分ごろ、山口県下関市椋野町の関門自動車道上り線で車5台が絡む多重事故が発生し、2人が救急搬送された。県警高速隊と消防によると、福岡県行橋市、職業不詳宝田賢さん（50）が多発外傷などで死亡。他の1人は20代男性で命に別条はない。高速隊によると、宝田さんの乗用車や他の軽乗用車、トラック3台が事故に巻き込まれた。それぞれ同乗者はなかったといい、詳しい状況を調べている。