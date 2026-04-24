モデルでタレントの溝端葵（24）が24日、自身のインスタグラムを更新。1st写真集発売を発表した。「お知らせ」と題し、「＃溝端葵1st写真集発売決定発売日は7月17日（金）ですずっと出したかった念願の写真集。こうして皆さんにお知らせできて本当に嬉しいです！」と報告した。「撮影地は初めて訪れたスリランカ」と明かし、丈が短いTシャツ姿でバストが限界ギリギリまであらわとなったショットや、グレーのTバックランジェ