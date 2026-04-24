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▼静岡県（静岡地方気象台・２４日５時）【中部】くもり【西部】くもり【東部】くもり一時雨【伊豆】くもり一時雨▼愛知県（名古屋地方気象台・２４日５時）【西部】くもり後時々晴れ【東部】くもり後時々晴れ▼岐阜県（岐阜地方気象台・２４日５時）【美濃地方】くもり後時々晴れ【飛騨地方】くもり後晴れ▼三重県（津地方気象台・２４日５時）【北中部】くもり後時々晴れ【南部】くもり