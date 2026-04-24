「なんであの人が、出世したの？」そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。「評価は仕事の結果がすべてではない」。そう語るのは、これまでに800社以上、のべ17万人の「働き方」を支援してきた越川慎司氏。17万人を対象に「周りより出世が早い人」の生態を調査したところ、「意外すぎる真実」が見えてきたと言う。その特徴をまとめた書籍『会社