ヒョンデ・インスターのフロントビュー。実車のエクステリアは樹脂材の積極活用などにより、彫りの深い造形（桜島をバックに筆者撮影）2022年に日本の乗用車市場に再参入した韓国のヒュンダイあらためヒョンデ。2025年度の販売台数は1328台、前年度比では268.3％の大幅増となった。しかしこのスコア、ヒョンデとしては到底満足のいかないものだろう。伸び率は大きかったが、台数自体はアルファロメオやフェラーリなどの少量ブ