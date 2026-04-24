フジテレビでは25日午後9時から、土曜プレミアム『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』を放送する。全国からオーディションを勝ち抜いたものまねスペシャリストが大集合する。MC・今田耕司に加え、スペシャルMCに若槻千夏を迎え、2時間超スペシャルして、話題曲ものまねや大人気企画まで、“今最も見たい！”スペシャル企画が登場する。【写真】似てる？嵐ものまねも登場今回の放送では、スペシャルMCとして若槻が参加