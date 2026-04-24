「日本ハム２−３楽天」（２３日、エスコンフィールド）競り負けて連勝は２でストップ。借金１に戻っても、日本ハム・新庄剛志監督（５４）はサバサバと敗戦を受け止めた。無失策で好守が再三出た内容に「これを続けてもらったら勝ちにつながります」とうなずいた。スタメン起用した西川が出場１０試合ぶりのヒットを皮切りに３安打を放った。指揮官は２点目につながった六回の痛烈な左前打を「あれができだしたら、もう教え