俳優・高橋克実が２３日、「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。ブレークのきっかけとなったドラマ「ショムニ」（フジテレビ系）の思い出などを語った。「ショムニ」に出た時は３６歳。まだ役者だけでは食べていけず、アルバイト生活で、「３７（歳）ぐらいまで働いてました」と看板を取り付ける仕事などをしていたことを明かした。今も年に１、２回は「ショムニ会」を開く。「同年代で、伊藤俊人くん、って人事部のコンビ