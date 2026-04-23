アイドルグループ「#よーよーよー」の杉井みぃが、20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に初登場した。 【写真】隠されて逆にドキドキ！無邪気な誘惑、杉井を見てみぃ 自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載した杉井は「#週刊プレイボーイ さんに初掲載させて頂きます!」と報告。「ずっとずっと雑誌のお仕事したかったからみんなのお陰ですほんとうにありがとう♡