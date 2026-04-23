この記事の画像を見る東京・新宿の定時制高校を舞台に、年齢も経歴もバラバラな生徒たちが科学の実験に挑む姿を描いた伊与原新さんの『宙わたる教室』。その続編『コズミック・ガール 宙わたる教室』（文藝春秋）がこのたび刊行される。東新宿高校定時制科学部の、学会での受賞やJAXAとの共同研究という快挙から6年後、消滅していた科学部が再び動き出すというストーリーだ。デビュー前には研究者として科学に向き合ってきた伊与原