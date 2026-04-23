日本リスキリングコンソーシアム（主幹事：グーグル合同会社）は4月23日、実践的なAI活用スキルを習得できるオンライン講座「Google AI プロフェッショナル認定証」日本語版の無料提供を開始した。新規および既存会員を対象に、先着1万人へ受講アカウントを配布する。通常は約7700円相当（月額49米ドル、1ドル158円換算）の費用がかかるプログラムを無料で受講できる。さらに、今回の受講者にはGoogleの最新AIモデルを利用できる「