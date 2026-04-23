25日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜後1：54※関西ローカル）では、ダウンタウン・浜田雅功と俳優の竹中直人が大阪城を訪れる。【動画】竹中直人の行動に爆笑する浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀