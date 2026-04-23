牛丼チェーン「吉野家」は、2026年4月23日（木）11時から5月7日（木）15時までの期間、「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」を実施する。※文中価格は税込表記【画像】価格表を画像で見る同キャンペーンでは、牛丼の並盛弁当を2個まとめて購入すると、通常978円のところ864円で購入できる。また、3個購入の場合は「1,242円」（通常価格1,467）、4個購入の場合は「1,620円」（通常価格1956円）となる。吉野家の牛丼は、秘伝のたれで煮