アメリカのウィスコンシン大学で、同僚の水筒に有害な化学薬品を混入させたとして、日本人研究者の男が逮捕・訴追されました。警察などによりますと、ウィスコンシン大学インフルエンザ研究所の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）は4月4日、同僚の男性の水筒に化学薬品を混入させ、危険行為罪などの疑いがもたれています。同僚はすぐに吐き出したため、無事でした。クロダ容疑者は犯行後、研究所の教授に犯行を認めるメールを送信