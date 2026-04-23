ベトナムを国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は23日、「韓国政府はベトナムと経済の新成長動力である原発、交通インフラ、エネルギーなどでの戦略的協力を強化し、新たな『紅河の奇跡』を共に作っていくだろう」と述べた。李大統領は同日、レ・ミン・フン首相と面談し、両国の協力に向けたフン首相の格別な支援を求めた。特に「過去、韓国は原発を通じたエネルギー自立、高速道路および鉄道を通じた物流革新、透明