4月24日（金）の『徹子の部屋』に、桜井日奈子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ドラマや舞台で活躍する岡山県出身の桜井。2014年、高校2年生のときに「おかやま美少女美人コンテスト」で美少女グランプリを獲得し、芸能界デビューした。デビュー当初は「岡山の奇跡」と呼ばれ、仕事のために岡山と東京を行き来した苦労について話す。幼稚園のころから本格的にバスケットボールを始め、兄と弟と共にバスケに打