天王寺動物園（大阪市天王寺区）で、マレーシアから迎えたアジアゾウ３頭の一般公開が始まった。天王寺動物園のゾウは、戦後復興、大阪万博との縁など時代とともに人々に愛されてきたが、８年前から不在だった。ゾウを待ち続けてきた園関係者は、新たな動物園の顔として期待する。（山根彩花、浅野榛菜）マレーシアから３頭２２日、ゾウ舎の前は、平日にもかかわらず、人だかりができていた。先月１１日にマレーシアから来て今