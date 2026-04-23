日本海沿いの「鳥取うみなみロード」が国の「ナショナルサイクルルート」候補に選定されたことを受け、鳥取県は２２日からサイクリストを対象にした優待キャンペーンを始めた。鳥取ゆかりのお笑いトリオ「安田大サーカス」を「応援団」に任命。首都圏での知名度向上を図る。８月３１日まで。「安田大サーカス」は団長の安田裕己さんが鳥取城北高出身で自転車愛好家。東京都内で行われたキャンペーン発表会で「鳥取は海もきれい