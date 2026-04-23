チェルシーに所属するブラジル代表FWエステヴァンに、ワールドカップ欠場の可能性が浮上しているようだ。22日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。エステヴァンは昨年夏に母国の名門パルメイラスからチェルシーへ完全移籍加入。18歳での海外挑戦初年度、シーズン途中での指揮官交代と難しい条件が重なる中、右ウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算36試合で8ゴール4アシス