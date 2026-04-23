文部科学省が実施する｢全国学力テスト｣が、名古屋市の小学校でも始まりました。 【写真を見る】｢全国学力テスト｣ 名古屋の小学校でも実施 結果は7月頃 市内で小中合わせて約3万3000人が受検 ｢全国学力テスト｣は毎年、小学6年生と中学3年生を対象に行われ、ことし名古屋市では、約3万3000人が受検します。 中学生のテストは4月20日に始まり、23日は小学生のテストも行われます。実施教科は小学生が国語と算数の2教科で、中学生は