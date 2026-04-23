タレントの中川翔子さんは4月22日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長した姿を公開しました。【写真】中川翔子の成長した息子たち「腕にピトって捕まって寝てる姿可愛い」中川さんは「今日もふたごかわいい最近なめられ太郎が大人気で2人で取り合いしてます！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。双子の息子たちを抱っこしている姿や、息子たちがおもちゃで遊ぶ様子などが見られます。5枚目の写真では、息子が