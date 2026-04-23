原油とドルが一時急騰「イランで爆発」報道にアルゴリズム取引が影響か 9時過ぎに原油先物が一時97ドル台まで急騰する場面があった。原油価格に連動しドルも急騰、ドル円は一時159.70円手前まで急騰、その後159.30円まで下落している。米株先物も急落する場面があった、ダウは一時500ドル超下げた。 一部で「イラン国内で爆発があった」との報告が伝わった。これにアルゴリズム取引が買いを主導したとの指摘が聞かれる。ただ