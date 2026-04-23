スターバックスが23日、公式Xを更新。4月8日から販売開始された『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』について、「多くの店舗においては予定数に達したため、販売を終了しております」と伝えた。【写真】一部店舗で販売を終了する『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』投稿で「30周年を記念して登場した『THE STAR フラペチーノ』全5種のうち、『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』は大変ご好評をいただいており