東京都が総合人材サービス企業「パソナ」に委託した事業で、複数の労働者が3月31日で雇止めとなった。【映像】30秒でわかる「パソナ雇止め」雇止めのきっかけとなったのは、別の部署で起きた詐欺サイトへの接続だった。なぜ無関係の労働者まで雇止めになったのか。都の事業を巡って一体何が起きていたのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、この雇止めの問題について、マネジメントトレーニングを普及するEVeM