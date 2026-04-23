2028年夏季パラリンピックの舞台は、アメリカ・ロサンゼルス。陽光あふれる西海岸の都市ロサンゼルスは、ハリウッドサインに象徴されるエンターテインメントの聖地であり、サンタモニカやベニスといった美しいビーチでも知られています。この街で開催されるロサンゼルス2028パラリンピックは、今から大きな注目を集めています。ここでは、大会の日程や競技会場など、知っておきたい基本情報をまとめました。お盆休みに楽しむパラリ