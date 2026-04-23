次回4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。数々の名作ドラマレビュー記事を手掛ける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は、4月22日（水）放送の第3話をどう見たか？場面写真とともに紹介する。（※以下、第3話のネタバレを含みます）＜極上の“幕の内弁当”のような本作の魅力＞本作は、家族から蔑ろにされ寂しさを抱える専業主婦の涼子（麻