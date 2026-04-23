人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の国内初の8Kライドアトラクション、迎撃要塞（ようさい）都市ハウステンボス「エヴァンゲリオン・ザ・ライド―8K―」がハウステンボス（長崎県佐世保市）に誕生し、22日にセレモニーが行われた。主題歌を歌う高橋洋子（59）は「エヴァを知らない人でも楽しめます」。24日から一般公開。