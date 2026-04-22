参政党の豊田真由子衆院議員は２２日、衆院厚生労働委員会に出席。中東情勢の石油関連製品に対する影響を受け、政府が備蓄する医療用手袋５０００万枚を放出する方針を表明したことなどに関して質問を行った。高市早苗首相は１６日に中東情勢の関係閣僚会議で医療分野について「国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋に支障をきたしている医療機関に向けて５月から５０００万枚放出します」と表明した