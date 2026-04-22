「PAS CRAIG」（メルティグラファイト）ヤマハ発動機は、洗練されたスタイリングの電動アシスト自転車「PAS CRAIG（パス クレイグ）」と「PAS CRAIG」に実用性を加えた「PAS CRAIG PLUS（パス クレイグ プラス）」の今年モデルを6月11日に発売する。「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発。週末の街乗りから通勤などで利用する人をターゲットとし、街中の様々なシーンにフィットするシンプルで上質なデザインに