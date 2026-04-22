美人女優の娘であることを公表した女子アナウンサーが、警察官姿を披露し話題になっている。ＣＢＣテレビの中村彩賀アナウンサーが２２日までにインスタグラムを更新。「中警察署の１日警察署長を務めさせていただきました」と書き出すと、続けて「詐欺被害が増加しているということで、闇バイト・特殊詐欺被害防止キャンペーンを行いました。防犯対策をしっかり行って、安全な毎日を過ごしましょう！」と呼びかけ、警察官姿の