Razerは、ガラス製ゲーミングマウスパッド『Razer Atlas Pro』を発表した。現在、Razer.comおよびRazerStore、世界各地の一部販売店にて販売中で、日本国内での販売に関しては近日中に発表されるという。 【画像あり】指輪と並べても同じぐらいの厚みに外観チェック 『Atlas Pro』は、ラバーベースを含めた構造全体で厚さ1.9mmという超薄型ロープロファイル設計を採用したガラス製ゲーミン