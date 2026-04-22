【ぬーどるストッパーフィギュアーノワールー】 10月頃より展開予定 フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュアーノワールー」を10月頃に展開する。 本景品は「勝利の女神：NIKKE」より「ノワール」をバニーガールスタイルで立体化したもの。ぬーどるストッパーシリ&#