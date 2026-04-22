フェンシング女子サーブル団体で、24年パリオリンピック（五輪）銅メダルの江村美咲（27＝立飛ホールディングス）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。容姿をめぐるリアクションについて、私見を語った。今回のテーマは「女性アスリートとハラスメント」。MCのお笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が、「女性アスリートの方だと、『美人すぎる○○』とか、外見を言われた