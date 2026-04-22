桜の季節も落ち着き、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた方が多いのではないでしょうか。心機一転、普段使い慣れない路線の路線図を眺めてみると、意外な読み方の駅名に驚かされることがあります。All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「丸ノ内線の駅」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの