広島という土地が育てたメーカーマツダが若手メディア編集者向けに開催した体験会、その2日目のことです。（初日の様子は、【黒木美珠がマツダ体験会をレポート：クルマ体験編】まさかの北米向けCX-90、中国向けEZ-60まで用意味付けの違いがくっきり 参照）【画像】マツダ防府工場でクルマ作りも見学【マツダ体験会レポート】全20枚防府工場へ見学に向かう途中、ランチを兼ねてホテルに立ち寄り、宴会場で同社のクルマづくりの