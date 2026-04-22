モデルのアレクサンダーさんは4月20日、自身のInstagramを更新。かわいい次女の姿を公開しました。【写真】アレクサンダーの次女のかわいい姿「可愛すぎ！」アレクサンダーさんは「可愛い#赤ちゃん#赤ちゃんのいる生活#あかちゃんのいる暮らし」とつづり、2枚の写真を投稿。かわいい次女の写真を披露しています。ベッドにうつぶせになった次女は、眠いのか少し不機嫌そうな表情を浮かべていて、その様子がまた愛おしいです。