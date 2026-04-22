厚みのある書籍や信書などを送るのに便利なレターパックですが、厚紙でしっかりと封がされているため、ハサミやカッターが手元にないと、ビリビリに破けてしまいがち。うっかり中の書類も破れてしまった、なんてことも。そこで、ゆうパック【日本郵便公式】(@yupack_official)からみなさんに質問です!/📢 #レターパック をご利用のみなさんに質問!＼. はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに…という経験