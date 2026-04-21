とちぎテレビ ２０２６年で２０回の節目を迎える夏の風物詩「うつのみや花火大会」の開催に向けて２０日、宇都宮市役所でキックオフの会合が開かれました。 うつのみや花火大会は、地元有志の団体「ＮＰＯ法人うつのみや百年花火」が企画から当日の運営まで、すべてボランティアで作り上げているイベントです。 ２００７年から毎年開催を続け、２０２６年で２０回の節目を迎えます。 今回のテーマは、花火大会