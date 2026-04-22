県内の森林保全に役立ててもらおうと、自動車の板金部品を製造する東プレ東海が、21日に三重県緑化推進協会に寄付金を贈りました。贈呈式では、自動車部品のプレス・溶接などを行う東プレ東海（本社：東員町）の日置誠史社長が、三重県緑化推進協会の川喜田久会長へ50万円の目録を手渡しました。東プレ東海は2023年度から毎年、「緑の募金」に寄付をしていて、川喜田会長は「緑化活動の輪を広げるためにも、継続してご寄付いただけ