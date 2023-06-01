人気ＳＦアニメ「機動戦士ガンダム」が４７年の時を経て、ハリウッド実写映画化されることが２１日、発表された。１９７９年に放送が開始された「ガンダム」シリーズ。ガンダムやザクなど「モビルスーツ」と呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を映す。今作では、地球とスペースコロニー（宇宙の人工居住地）で数十年続く戦争を舞台に、敵対するライバル同士の姿を描く。実写化決定に伴い、１１人のキ