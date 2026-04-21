歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が21日、自身のインスタグラムを更新し、長女の市川ぼたん（14）と東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。「麗禾とデートディズニーワールド」と短くつづり、ワールドバザールの写真やぼたんの眼鏡姿、シンデレラ城をバックに笑顔のぼたんのショットを投稿。ブログでは夕方に「飯を入れてディズニーへ、向かいます!!」と明かし、その後「私も嬉しい」とつないだ手のショットを披露。「